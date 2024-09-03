«Их последние слова»: ХАМАС опубликовал видео с россиянином и другими погибшими заложниками

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Евгения Романова
Евгения Романова 82 0

ХАМАС опубликовал видео с россиянином и другими погибшими заложниками

«Их последние слова»: ХАМАС опубликовал видео с россиянином и другими погибшими заложниками

Фото: ТАСС / Mohammed Zaatari

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Среди них есть гражданин России Александр Лобанов.

Участники палестинского движения ХАМАС опубликовали видео, на котором запечатлены еще живые гражданин России Александр Лобанов и другие заложники, чьи тела обнаружили в районе Рафака. Ролик распространил пресс-секретарь военного крыла группировки «Изз ад-Дин аль-Кассам» Абу Обайда в своем Telegram-канале.

В ролике показаны лица шестерых человек, среди них Александр Лобанов. Заложники на видео называют свои имена. При этом дата и место съемки не раскрываются.

«В ближайшие часы мы опубликуем их последние слова», — говорится в конце видео.

Обайда заявил, что в гибели заложников виновен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и ЦАХАЛ. При этом он не уточнил, как именно погибли удерживаемые шесть человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия предложила Совбезу ООН принять новую резолюцию по Ближнему Востоку.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно.

Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали десятки человек. Затем был ликвидирован Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.

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