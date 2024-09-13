Стразы идут только Киркорову: AKMAL’ о деньгах и дорогой одежде

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 2 801 0

AKMAL’ не готов носить стразы как Филипп Киркоров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Молодой человек подчеркнул, что деньги на что ни попадя он тратить не будет.

AKMAL’ лучше будет носить бирку от новых брюк, чем стразы как Киркоров. Такое мнение молодой певец высказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере первого большого концерта шоу MUZLOFT Стаса Ярушина.

«Куда мне? Вы меня видите в стразах? Я вас умоляю. И вот я честно, она зараза колет. Вот эта бирка, мы недавно купили штаны и, представляешь, мы забыли ее снять (показывает бирку на штанах — Прим.ред.). Поэтому какие мне стразы? Стразы царапают, они дорогие. А мы любим деньги, мы любим зарабатывать деньги, но не очень любим их тратить, куда не нужно», — подытожил AKMAL’.

Он отметил, что стразы смотрятся хорошо только на Киркорове, потому что виден мэтч. А на нем это будет смотреться смешно. Поэтому он лучше будет ходить с колющей ягодицы биркой. Которую все же удалось оторвать. Деньги уплачены, штаны парень возвращать в магазин не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Станислав Ярушин стал претендентом на премию Grammy.

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