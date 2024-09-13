Стразы идут только Киркорову: AKMAL’ о деньгах и дорогой одежде

Молодой человек подчеркнул, что деньги на что ни попадя он тратить не будет.

AKMAL’ лучше будет носить бирку от новых брюк, чем стразы как Киркоров. Такое мнение молодой певец высказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере первого большого концерта шоу MUZLOFT Стаса Ярушина.

«Куда мне? Вы меня видите в стразах? Я вас умоляю. И вот я честно, она зараза колет. Вот эта бирка, мы недавно купили штаны и, представляешь, мы забыли ее снять (показывает бирку на штанах — Прим.ред.). Поэтому какие мне стразы? Стразы царапают, они дорогие. А мы любим деньги, мы любим зарабатывать деньги, но не очень любим их тратить, куда не нужно», — подытожил AKMAL’.

Он отметил, что стразы смотрятся хорошо только на Киркорове, потому что виден мэтч. А на нем это будет смотреться смешно. Поэтому он лучше будет ходить с колющей ягодицы биркой. Которую все же удалось оторвать. Деньги уплачены, штаны парень возвращать в магазин не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Станислав Ярушин стал претендентом на премию Grammy.