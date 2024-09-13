Центробанк России поднял ключевую ставку до 19% годовых

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 209 0

В начале лета показатель находился на уровне 16%. С чем связано сегодняшнее решение регулятора?

Центробанк России поднял ключевую ставку до 19% годовых

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ключевая ставка в России была поднята до 19% годовых. Такое решение принял совет директоров Центробанка в ходе заседания в пятницу, 13 сентября.

«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким», — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке пояснили, что инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Кроме того, рост спроса продолжает опережать возможности расширения товаров и услуг. Центробанк считает, что для возвращения инфляции к цели в 2025 году необходимо дополнительно ужесточать денежно-кредитную политику. По прогнозам, тогда показатель вернется к диапазону 4-4,5% в следующем году.

Центробанк России не исключил, что в дальнейшем придется еще раз поднимать ключевую ставку. Следующее заседание по этому вопросу, согласно графику на сайте регулятора, намечено на 25 октября 2024 года.

В начале июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, не исключая, что на следующем заседании этот показатель может возрасти. Причиной роста специалисты называли высокую инфляцию, а также отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста. В конце июля ключевую ставку подняли до 18%.

Первый заместитель председателя «Сбера» Александр Ведяхин заявлял, что в сентябре уровень ключевой ставки может увеличиться до 19-20%. При этом глава ВТБ Андрей Костин выражал мнение, что совет директоров Центробанка России может сохранить ключевую ставку на уровне 18% годовых, несмотря на прогнозы аналитиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам «Лучший %» до 20% годовых при условии, что деньги еще не хранились на других вкладах в банке.

+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Успевает тот, кто никуда не торопится: китайский гороскоп на неделю с 16...

Последние новости

18:34
Песков оценил вероятность разрыва дипотношений Москвы и Лондона
18:23
Козыри в рукаве: Орбан готовит несколько вариантов решения украинского конфликта
18:16
Небензя предупредил НАТО об угрозе прямой войны с Россией
17:57
«Распространенное явление»: Захарова о назначении Зейналовой послом РФ на Маврикии
17:44
Три схемы: мошенники разводят россиян при помощи программ удаленного доступа
17:30
Потянули за собой: как Украина спровоцировала энергокризис в Восточной Европе

Сейчас читают

Стразы идут только Киркорову: AKMAL’ о деньгах и дорогой одежде
Шпион — выйди вон! Все подробности высылки британских дипломатов из РФ
«Образ жизни родителей»: Остроумова об испытании славой у молодых актеров
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака