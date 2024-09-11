Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Для этого «новые» деньги нужно вложить на три года.

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам «Лучший %» до 20% годовых при условии, что деньги еще не хранились на других вкладах в банке. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Для получения выгодной ставки 20% годовых можно открыть вклад „Лучший %“ на „новые“ деньги сроком три года с выплатой процентов в конце срока», — указывается в заявлении.

При вложении денег на срок до года клиенты могут получить до 19% годовых. По «СберВкладу» максимальную ставку клиент может получить при размещении средств на срок от семи до девяти месяцев. Причем услуга доступна для зарплатных клиентов, пенсионеров, владельцев подписки «СберПрайм» и тех, кто тратит по картам банка более 30 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Сбере» спрогнозировали рост ставки ЦБ РФ в сентябре до 20%.

Следует отметить, что в начале июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, не исключая, что на следующем заседании этот показатель может возрасти. Причиной роста специалисты называли высокую инфляцию, а также отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста. В конце июля ключевую ставку подняли до 18%.

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