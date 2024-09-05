Глава ВТБ спрогнозировал сохранение ключевой ставки на уровне 18% в сентябре

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 52 0

В ВТБ спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 18% в сентябре

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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ВЭФ-2024

Андрей Костин отметил, что его мнение отличается от ожиданий аналитиков.

Совет директоров Центробанка (ЦБ) России может сохранить ключевую ставку на уровне 18% годовых, несмотря на прогнозы аналитиков. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мои аналитики в банке считают, что ставка будет повышена до 20%. Я персонально считаю, что она будет оставлена на уровне 18%», — уточнил он.

По его словам, сейчас тенденции к снижению показателя не наблюдается. Более того, инфляция демонстрирует даже более высокие показатели, чем ожидалось.

«Поэтому Центральный банк уже просигнализировал о том, что ставка будет сохраняться на высоком уровне», — отметил Костин.

При этом первый заместитель председателя «Сбера» Александр Ведяхин считает, что Центробанк все же может повысить ключевую ставку до 19-20%.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. В нем принимают участие представители более чем 70 стран мира.

Участники обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru передавал слова президента Путина о политике отказа от доллара.

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