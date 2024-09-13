Влияет на результат: россияне стали чаще нуждаться в похвале от руководства

Причем в этом вопросе влияет пол и возраст сотрудников.

Почти половина россиян нуждаются в похвале от руководства, чтобы эффективнее работать. Об этом сообщает в издание Газета.ру.

Сотрудники из различных областей приняли участие в социальном опросе. Он показал, что четырем и десяти человек важна благодарность за достигнутые результаты.

Причем для 40% сам процесс самосовершенствования является стимулом. А вот критика мотивирует только малую часть людей — всего 7% и, в основном, менеджеров по продажам и дизайнеров. Положительный отзыв чаще всего нужен маркетологам и бухгалтерам.

Примечательно то, что показатели разнятся в зависимости от пола сотрудника. Женщинам похвала нужна больше, чем мужчинам (48% против 32%). Для последних больше важен процесс работы.

Возраст в этом вопросе тоже имеет знамение. До 34 лет россияне чувствительны к одобрению и к критике. Граждане, которые старше 45 лет, считают основной мотивацией свой личностный рост. Солидарны с ним и те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.

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