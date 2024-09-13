В Подмосковье акита-ину набросилась на дошкольницу и прокусила ей череп

Четырехлетнюю девочку госпитализировали с тяжелыми травмами.

Собака породы акита-ину набросилась на четырехлетнюю девочку и прокусила ей голову в городе Солнечногорск Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.

«12 сентября 2024 года в дневное время на участке частного домовладения, расположенного в СНТ „Ветеран“ собака породы акита-ину набросилась на четырехлетнюю девочку, причинив телесные повреждения головы и шеи», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией, добавил, что агрессивная собака сбежала с соседнего участка и напала на дошкольницу, которая стояла рядом с открытой калиткой. Акита-ину причинила девочке тяжелые травмы головы и шеи, прокусив череп.

После госпитализации пострадавшей уже провели операцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал об эксперименте, который провели британские ученые. Им удалось развеять миф о том, что домашние животные якобы благотворно влияют на психологическое спокойствие.