Маша Лампочкина поможет детям избежать травм от электричества

Издательство «Просвещение» совместно с группой «Россети» запустило новый модуль социального онлайн-проекта «Всероссийский урок безопасности». Модуль посвящен теме обращения с электричеством, рассказали в пресс-службе энергокомпании.

Для получения доступа необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Урок электробезопасности ориентирован в первую очередь на учащихся младших классов. Проходить урок участникам помогает Маша Лампочкина — мультипликационный персонаж, который ведет блог в соцсетях.

Материалы могут использовать и педагоги, чтобы провести классные часы по электробезопасности. На сайте также есть тест для проверки знаний.

Энергетики «Россетей» на регулярной основе проводят занятия по профилактике электротравматизма в детских садах, школах, оздоровительных лагерях во всех регионах присутствия.