Маша Лампочкина поможет детям избежать травм от электричества

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 42 0

Издательство «Просвещение» и группа «Россети» запустили новый модуль социального проекта.

Маша Лампочкина поможет детям избежать травм от электричества

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Издательство «Просвещение» совместно с группой «Россети» запустило новый модуль социального онлайн-проекта «Всероссийский урок безопасности». Модуль посвящен теме обращения с электричеством, рассказали в пресс-службе энергокомпании.

Для получения доступа необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Урок электробезопасности ориентирован в первую очередь на учащихся младших классов. Проходить урок участникам помогает Маша Лампочкина — мультипликационный персонаж, который ведет блог в соцсетях.

Материалы могут использовать и педагоги, чтобы провести классные часы по электробезопасности. На сайте также есть тест для проверки знаний.

Энергетики «Россетей» на регулярной основе проводят занятия по профилактике электротравматизма в детских садах, школах, оздоровительных лагерях во всех регионах присутствия.

+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Успевает тот, кто никуда не торопится: китайский гороскоп на неделю с 16...

Последние новости

18:34
Песков оценил вероятность разрыва дипотношений Москвы и Лондона
18:23
Козыри в рукаве: Орбан готовит несколько вариантов решения украинского конфликта
18:16
Небензя предупредил НАТО об угрозе прямой войны с Россией
17:57
«Распространенное явление»: Захарова о назначении Зейналовой послом РФ на Маврикии
17:44
Три схемы: мошенники разводят россиян при помощи программ удаленного доступа
17:30
Потянули за собой: как Украина спровоцировала энергокризис в Восточной Европе

Сейчас читают

Стразы идут только Киркорову: AKMAL’ о деньгах и дорогой одежде
Шпион — выйди вон! Все подробности высылки британских дипломатов из РФ
«Образ жизни родителей»: Остроумова об испытании славой у молодых актеров
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака