Артемий Лебедев: Бессмысленную провинциальную журналистику может заменить ИИ

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 42 0

Блогер и предприниматель провел аналитику рабочего рынка.

Артемий Лебедев: Бессмысленную провинциальную журналистику может заменить ИИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что провинциальных журналистов заменит ИИ, сообщает URA.ru.

«На тех людей, которые делали тупую механическую бессмысленную работу типа провинциальных журналистов спрос действительно снизился, потому что они теперь не нужны. Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста», — сообщил Артемий в выпуске своей новостной программы для «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что сейчас снижается спрос на людей, которые занимались простой и неоригинальной работой, например, как в провинциальных изданиях. Предприниматель проанализировал рынок и отметил, что спрос на редакторов и копирайтеров снижается повсеместно.

На фоне этой тенденции. Людей, которые занимались написанием аналитических материалов или оригинальных сценариев, искусственный интеллект пока заменить не сможет.

Артемий Лебедев — российский предприниматель и дизайнер. Одна из самых известных работ: логотип для метрополитена выпущенный его командой в 2014 году. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лебедев обсудил на ВЭФ возможность развития технологий без креатива.

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