«Подвергались обстрелам»: Запашный со слезами на глазах рассказал о поездках в Донбасс

Директор Большого Московского цирка призвал деятелей культуры приезжать с гастролями в новые регионы России.

Эдгард Запашный не сдержал слез, рассказывая о своих поездках в Донбасс. В беседе с NEWS.ru на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур директор Большого Московского цирка призвал коллег приезжать в новые регионы России с выступлениями.

Сам Запашный со своим братом Аскольдом неоднократно приезжал в Донбасс еще до присоединения Донецкой и Луганской народных республик к России. Сейчас, по его словам, в регионах складывается непростая ситуация.

Артист отметил, что цирк в Луганске работает, и туда можно приезжать с гастролями, однако в Донецке цирк пришлось закрыть из-за постоянных обстрелов.

«Оба цирка подвергались обстрелам, были прямые попадания, и это говорит о том, что ВСУ хаотично стреляли. Потому что там (в зданиях цирков — Прим. ред.) никогда не было военных, они никогда не использовались как склады, и мы это видели своими глазами», — сказал Запашный.

По его словам, Росгосцирк регулярно на протяжении двух лет отправляет в Донбасс цирковые коллективы. Так, в мае Московский цирк приехал в Луганск большой труппой — свыше 80 артистов — и дал 23 аншлаговых представления. Билеты на них стоили от 300 до 500 рублей, а всю выручку цирк оставил на развитие республики.

В заключение Запашный подчеркнул важность визитов деятелей культуры в новые регионы России, которые подвергаются обстрелам, и заверил, что сам будет продолжать эту большую работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эдгард Запашный побывал в расположении добровольческого батальона «Эспаньола» в зоне специальной военной операции (СВО).