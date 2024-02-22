Запашный съездил в расположение «Эспаньолы» в зоне СВО и пообщался с бойцами

Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный побывал в зоне специальной военной операции (СВО). Он прибыл в расположение добровольческого батальона «Эспаньола». Когда-то на этом месте шли серьезные бои, но теперь тут располагаются силы России.

Запашному удалось пообщаться с бойцом с позывным «Ботокс». Дрессировщик показал военнослужащего на камеру.

«Если кто-то говорит слово ботокс, у всех сразу появляется, наверное, мнение такое, что это какая-нибудь девочка. Вот боец, не поверите, с позывным «Ботокс». Служит в «Эспаньоле», — сказал Запашный.

Боец рассказал, что у него такой позывной, потому что он занимался косметологией.

«Поняли? Поэтому ботокс — это круто!» — подчеркнул дрессировщик.

Солдат же передал привет зрителям на камеру. Он пожелал всем оставаться красивыми, не болеть и любить животных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем Эдгард Запашный собрался заниматься на пенсии.