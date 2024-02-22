Запашный съездил в расположение «Эспаньолы» в зоне СВО и пообщался с бойцами
Один из военнослужащих рассказал артисту про свой необычный позывной.
Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный побывал в зоне специальной военной операции (СВО). Он прибыл в расположение добровольческого батальона «Эспаньола». Когда-то на этом месте шли серьезные бои, но теперь тут располагаются силы России.
Запашному удалось пообщаться с бойцом с позывным «Ботокс». Дрессировщик показал военнослужащего на камеру.
«Если кто-то говорит слово ботокс, у всех сразу появляется, наверное, мнение такое, что это какая-нибудь девочка. Вот боец, не поверите, с позывным «Ботокс». Служит в «Эспаньоле», — сказал Запашный.
Боец рассказал, что у него такой позывной, потому что он занимался косметологией.
«Поняли? Поэтому ботокс — это круто!» — подчеркнул дрессировщик.
Солдат же передал привет зрителям на камеру. Он пожелал всем оставаться красивыми, не болеть и любить животных.
Ранее 5-tv.ru сообщал, чем Эдгард Запашный собрался заниматься на пенсии.
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