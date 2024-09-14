Черный цвет, гниль и мертвая рыба: Киев может остаться без воды из-за загрязнения рек

Назвать природу биологической катастрофы пока никто не может.

В двух главных реках Киевской области произошло масштабное загрязнение. Помимо проблем с электроэнергией Киев вскоре может столкнуться с нехваткой водных ресурсов. Подробнее о сложившейся ситуации пишет MK.RU.

По информации СМИ, люди начали замечать аномалии, происходящие с реками Десна и Сейма, еще в середине августа. Вода в них стала черной, от нее начал исходить запах гнили и аммиака, а на берег то и дело выбрасывало горы мертвой рыбы. Отмечается, за последнее время в Сумской области Украины погибло 12 тонн рыбы, а в Черниговской — 19.

Официальные заявления от местных чиновников начали поступать практически спустя месяц после того, как тревогу забили украинцы.

«За неделю городские службы смогли лишь установить одну аэрационную установку и расставить запрещающие указатели на городских пляжах. Рабочей команды для очистки берегов и самой реки от погибшей рыбы не создано. Места захоронения этой рыбы не определены», — написал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

В настоящий момент «черная вода» уверенно движется в сторону Киева. Заместитель директора ЧАО «Киевводоканал» Владимир Костюк сообщил, что при загрязнении реки Десна украинской столице придется перейти на альтернативные источники водоснабжения. Чиновник предположил, что Киев может подключиться к Днепропетровской станции, однако уточнил, что она не сможет полностью обеспечить город необходимым количеством воды.

С того момента, как на Украине начала развиваться настоящая экологическая катастрофа, прошел уже почти месяца, но точных причин произошедшего пока так никто и не озвучил. Загрязнение также не прекращено. Лужа черной грязи неизвестного происхождения продолжает ползти в сторону Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Бразилии нашли «пропитанных» кокаином акул.