Черный цвет, гниль и мертвая рыба: Киев может остаться без воды из-за загрязнения рек

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 50 0

В реках Украина произошло масштабное загрязнение воды

Черный цвет, гниль и мертвая рыба: Киев может остаться без воды из-за загрязнения рек

Фото: www.globallookpress.com / Md Manik

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Назвать природу биологической катастрофы пока никто не может.

В двух главных реках Киевской области произошло масштабное загрязнение. Помимо проблем с электроэнергией Киев вскоре может столкнуться с нехваткой водных ресурсов. Подробнее о сложившейся ситуации пишет MK.RU.

По информации СМИ, люди начали замечать аномалии, происходящие с реками Десна и Сейма, еще в середине августа. Вода в них стала черной, от нее начал исходить запах гнили и аммиака, а на берег то и дело выбрасывало горы мертвой рыбы. Отмечается, за последнее время в Сумской области Украины погибло 12 тонн рыбы, а в Черниговской — 19.

Официальные заявления от местных чиновников начали поступать практически спустя месяц после того, как тревогу забили украинцы.

«За неделю городские службы смогли лишь установить одну аэрационную установку и расставить запрещающие указатели на городских пляжах. Рабочей команды для очистки берегов и самой реки от погибшей рыбы не создано. Места захоронения этой рыбы не определены», — написал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

В настоящий момент «черная вода» уверенно движется в сторону Киева. Заместитель директора ЧАО «Киевводоканал» Владимир Костюк сообщил, что при загрязнении реки Десна украинской столице придется перейти на альтернативные источники водоснабжения. Чиновник предположил, что Киев может подключиться к Днепропетровской станции, однако уточнил, что она не сможет полностью обеспечить город необходимым количеством воды.

С того момента, как на Украине начала развиваться настоящая экологическая катастрофа, прошел уже почти месяца, но точных причин произошедшего пока так никто и не озвучил. Загрязнение также не прекращено. Лужа черной грязи неизвестного происхождения продолжает ползти в сторону Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у берегов Бразилии нашли «пропитанных» кокаином акул.

+23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
90.93
-0.18 100.80
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:54
«Продолжит дело своего отца»: сын Усамы бен Ладена обнаружен живым
16:40
«Не поздравила» — экс-супруга футболиста Мамаева о прибавлении в семье спортсмена
16:26
Более 30 жителей Великобритании заинтересовались переездом в Россию
16:11
ВСУ ударили по оживленной гражданской трассе в Шебекино: ранены три человека
15:56
Черный цвет, гниль и мертвая рыба: Киев может остаться без воды из-за загрязнения рек
15:42
Мурал в честь погибшего в зоне СВО военкора Еремина открыли в Балашихе

Сейчас читают

«Довели до нервного срыва»: новая хозяйка картиры Долиной страдает от травли
«Она целовала его хоботом»: Колдун попробовал себя в роли работника цирка
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября на Осенины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака