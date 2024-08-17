Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны РФ
Она вступает в новую должность с 17 августа.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны страны. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.
«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу с момента его подписания — 17 августа 2024 года.
Цивилева является главой государственного фонда «Защитники Отечества», который оказывает поддержку ветеранам специальной военной операции на Украине и родственникам погибших.
Бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова задержали в конце апреля 2024 года прямо на рабочем месте, позднее Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению во взяточничестве. Размер взятки, вменяемый экс-замминистру, составляет порядка одного миллиарда рублей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи арестовали счета находящегося в СИЗО Тимура Иванова. Арест был наложен и на денежные средства его ближайших родственников.
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