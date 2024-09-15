Мелания Трамп обвинила ФБР в нарушении ее прав: «Вторглись в личную жизнь»

Жена Дональда Трампа заявила, что сотрудники службы провели неправомерный обыск в ее доме.

Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания обвинила Федеральное бюро расследований (ФБР) в нарушении ее прав на частную жизнь. На своей странице в соцсети X она заявила, что сотрудники службы совершили неправомерный обыск в ее доме в Мар-а-Лаго во время расследования по делу ее супруга.

Бывшая первая леди США назвала свое обращение «предупреждением для всех американцев».

«Я никогда не думала, что правительство здесь, в Америке, вторгнется в мою личную жизнь… ФБР провело обыск в моем доме во Флориде и перерыло мои личные вещи… Это не только моя история, она служит предупреждением всем американцам, напоминанием, что нашу свободу и права необходимо уважать», — сказала в своем видео Мелания.

Дональд Трамп, в свою очередь, намерен подать в суд на Минюст США и потребовать возмещения ущерба в размере 100 миллионов долларов в связи с беспрецедентным рейдом правительства в 2022 году по его домам Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Адвокаты политика утверждают, что это было сделано с «явным намерением заняться политическим преследованием».

Официальные обвинения Трампу и «группе связанных лиц» были предъявлены в августе 2023-го. Прокурор предположил, что политик пытался повлиять на результаты президентских выборов, хотя в них и победил Джо Байден. Недавно два пункта из текста обвинительного заключения были удалены Верховным судом округа Фултон, Джорджия. Также миллиардера обвинили в организации штурма Капитолия. Он назвал все уголовные дела против него фальсификацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о нежелании воевать с Россией.