Маленькая победа: с Трампа сняли два обвинения в деле о вмешательстве в выборы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Reuters: с Трампа сняли еще два обвинения во вмешательстве в выборы

Маленькая победа: с Трампа сняли два обвинения в деле о вмешательстве в выборы

Фото: Reuters / Mike Blake

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Всего же в рамках данного дела кандидату в президенты США предъявлены обвинения по 13 пунктам.

Верховный суд округа Фултон в американском штате Джорджия снял два пункта из текста обвинительного заключения против кандидата в президенты США Дональда Трампа в деле о вмешательстве в выборы. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Поскольку пункты 14, 15 и 27 не попадают под юрисдикцию штата и должны быть аннулированы, ходатайства ответчиков о прекращении дела частично удовлетворяются», — отметили в опубликованных документах.

Так, судья убрал пункты, которые связаны с предполагаемой ролью политика в заговоре с целью подлога документов. А всего в рамках дела Трампу предъявлены обвинения по 13 пунктам. Они касаются давления на местных чиновников с целью изменить в его пользу результаты прошлых президентских выборов.

К слову, официальные обвинения Трампу и «группе связанных лиц» были предъявлены в августе прошлого года. Прокурор предположил, что политик пытался повлиять на результаты президентских выборов, в которых победил в итоге действующий глава США Джо Байден. Также миллиардера обвинили в организации штурма Капитолия.

Сам Трамп назвал все уголовные дела против него фальсификацией, которая предпринимается американскими властями, чтобы убрать конкурента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах президентских дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис.

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