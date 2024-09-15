Российские силы сбили два украинских Су-27 и МиГ-29

ВКС России за сутки сбили два украинских истребителя Су-27 в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один самолет МиГ-29. Вместе с тем российским войскам удалось перехватить реактивный снаряд HIMARS и четыре управляемые авиабомбы Hammer. Сбиты и 55 украинских дронов, причем 22 из них были уничтожены вне зоны проведения СВО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего было сбито дронов в Брянской области.