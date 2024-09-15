Российские силы сбили два украинских Су-27 и МиГ-29
Также удалось перехватить снаряд HIMARS и другие цели.
Фото: © РИА Новости / sledcom.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ВКС России за сутки сбили два украинских истребителя Су-27 в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В частности, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один самолет МиГ-29. Вместе с тем российским войскам удалось перехватить реактивный снаряд HIMARS и четыре управляемые авиабомбы Hammer. Сбиты и 55 украинских дронов, причем 22 из них были уничтожены вне зоны проведения СВО.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего было сбито дронов в Брянской области.
- 15 сент
- Российские силы уничтожили ж/д эшелон с иностранным вооружением ВСУ
- 15 сент
- Новый план? Зеленский хочет прекращения огня на отдельных участках фронта
- 15 сент
- Силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России
- 15 сент
- Черед Часова Яра все ближе: российские войска выбивают Донбасс из лап ВСУ
- 15 сент
- Юлия Чичерина совместно с творческой фронтовой бригадой дала концерт в зоне СВО
- 15 сент
- «Боевой армейский резерв страны»: Минобороны РФ начало формировать отряды «БАРС»
- 15 сент
- Дома и стены помогают: как проходит освобождение Курской области от боевиков ВСУ
- 14 сент
- В Москве приземлился самолет с освобожденными из плена российскими военными
- 14 сент
- Главой детского «Движения первых» назначен выпускник программы «Время Героев»
- 14 сент
- Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в лесном массиве Курской области
Читайте также
34%
-0.18 100.80
0.41
Нашли ошибку?