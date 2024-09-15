Силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 38 0

Больше всего было сбито дронов в Брянской области.

Силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над семью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Так, силы ПВО уничтожили 15 дронов над территорией Брянской, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, два — над Орловской областями. Также было уничтожено по одному беспилотнику над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО сбили ночью 144 беспилотника ВСУ над девятью регионами России.

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