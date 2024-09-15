Теплоход столкнулся с прогулочным судном в Петербурге

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Что известно о произошедшем?

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В районе Литейного моста в Санкт-Петербурге теплоход «Соларис» минувшей ночью совершил столкновение с прогулочным судном «Москва-101». Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

«По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход „Соларис“ совершил навал на прогулочное судно „Москва-101“. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Разлива нефтепродуктов удалось избежать, добавили в прокуратуре. Правоохранители сейчас устанавливают причины произошедшего. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Костроме судно «Ленанефть 2029» столкнулось с железнодорожным мостом на Волге.

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