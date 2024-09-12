В Костроме судно «Ленанефть 2029» столкнулось с железнодорожным мостом на Волге

|
Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 240 0

Что известно об инциденте?

Фото, видео: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура / sztproc; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Костроме произошло столкновение судна «Ленанефтть 2029» с железнодорожным мостом в акватории реки Волга. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 12 сентября 2024 года в Костроме произошло столкновение судна „Ленанефть 2029“ с конструкциями железнодорожного моста. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет», — указывается в сообщении.

В результате инцидента движение транспорта по мосту не нарушено. На месте работает Костромской транспортный прокурор Александр Климов. Региональное надзорное ведомство проверит все обстоятельства, а также исполнение законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации водного транспорта. Будет дана оценка действиям ответственных лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовой поезд сошел с рельсов под Белгородом «из-за вмешательства». В связи с этим были изменены прочие маршруты.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.27
0.16 100.74
0.24
Оппозиция Луны и Марса: как лучше провести 12 сентября

Последние новости

14:52
«Выехал на братьев»: штурмовики рассказали, как сожгли Abrams под Мемриком в ДНР
14:51
Владельцев ТВ-приставок на базе Android предупредили о новом вирусе
14:45
Предвещая холода: как правильно ухаживать за кожей лица осенью
14:31
Россиянина с маленьким ребенком не пропустили в Грузию из-за прописки в ЛНР
14:15
Не панацея: ученые развеяли миф о пользе питомцев для психического здоровья
14:08
Есть шанс? Муж Татьяны Бакальчук не хочет разводиться

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
На заводе «Омсктрансмаш» в Омске произошел пожар
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Кашлял кровью: какая болезнь убила Николая Сванидзе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака