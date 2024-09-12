В Костроме судно «Ленанефть 2029» столкнулось с железнодорожным мостом на Волге

В Костроме произошло столкновение судна «Ленанефтть 2029» с железнодорожным мостом в акватории реки Волга. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 12 сентября 2024 года в Костроме произошло столкновение судна „Ленанефть 2029“ с конструкциями железнодорожного моста. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет», — указывается в сообщении.

В результате инцидента движение транспорта по мосту не нарушено. На месте работает Костромской транспортный прокурор Александр Климов. Региональное надзорное ведомство проверит все обстоятельства, а также исполнение законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации водного транспорта. Будет дана оценка действиям ответственных лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузовой поезд сошел с рельсов под Белгородом «из-за вмешательства». В связи с этим были изменены прочие маршруты.