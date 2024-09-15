Черная кошка не рискнула перебегать дорогу кортежу Путина в Петербурге

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 70 0

Забавный случай успели заснять на камеру.

Черная кошка не рискнула перебегать дорогу кортежу Путина в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Черная кошка решила не перебегать дорогу кортежу президенту России Владимира Путина в Петербурге. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

На кадрах видно, что черная кошка сначала пытается перебежать дорогу напротив арки перед приближающимся кортежем из автомобилей со спецсигналами. Однако в один момент животное остановилось на середине пути, несколько секунд кошка смотрела на автомобиль, а потом убежала в обратную сторону через газон.

Почему она передумала — неизвестно, но журналист Зарубин отметил это видео одним из самых забавных кадров недели. Он пошутил. что кошка приняла «единственно верное решение».

Раннее 5-tv.ru писал, котенок премьер-министра Великобритании Кира Стармера будет подчиняться придворному коту Ларри.

+24° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
90.93
-0.18 100.80
0.41
Луна в союзе с планетами-благодетелями: как лучше провести 15 сентября

Последние новости

18:27
На грани развода: как сохранить брак на долгие годы
18:20
В Москве донор костного мозга впервые встретился со спасенным реципиентом
18:16
Впервые за три года! Королевская семья публично поздравила принца Гарри с днем рождения
18:03
Более 50 очагов: в Ростовской области бушуют пожары
17:50
Черная кошка не рискнула перебегать дорогу кортежу Путина в Петербурге
17:37
«Я ясновидящая»: Люся Чеботина открыла в себе новый дар

Сейчас читают

Звезду сериала «Король и Шут» Ткачука отпустили после задержания
Собираем капсулу в отпуск: какую одежду взять с собой на отдых
Диагноз по голосу: как распознать сахарный диабет без анализов
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака