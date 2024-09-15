Черная кошка не рискнула перебегать дорогу кортежу Путина в Петербурге

Черная кошка решила не перебегать дорогу кортежу президенту России Владимира Путина в Петербурге. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

На кадрах видно, что черная кошка сначала пытается перебежать дорогу напротив арки перед приближающимся кортежем из автомобилей со спецсигналами. Однако в один момент животное остановилось на середине пути, несколько секунд кошка смотрела на автомобиль, а потом убежала в обратную сторону через газон.

Почему она передумала — неизвестно, но журналист Зарубин отметил это видео одним из самых забавных кадров недели. Он пошутил. что кошка приняла «единственно верное решение».

Раннее 5-tv.ru писал, котенок премьер-министра Великобритании Кира Стармера будет подчиняться придворному коту Ларри.