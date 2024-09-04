Главный мышелов: котенок Стармера будет подчиняться придворному коту Ларри

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 32 0

Котенок британского премьера Стармера будет подчиняться коту Ларри

Главный мышелов: котенок Стармера будет подчиняться придворному коту Ларри

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

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Ларри уже 17 лет, он получает жалованье в размере 100 фунтов в год.

Котенок премьер-министра Великобритании Кира Стармера будет подчиняться коту Ларри, который уже давно живет в доме главы британского правительства на Даунинг-стрит. Такое сообщение появилось на официальной странице кота Ларри в социальной сети X.

«Котенок (который станет новым членом семьи британского премьера — Прим. ред.) будет подчиняться коту Ларри», — уточняется в сообщении аккаунта, посвященному главному мышелову страны.

По информации издания The Daily Mail, Стармер решил завести котенка после «жарких споров с семьей». Его дети просили немецкую овчарку.

Испокон веков в Британии существует традиция, согласно которой при каждом дворе должен жить усатый и ловить мышей. У премьер-министра Стармера Ларри живет уже давно, коту исполнилось 17 лет.

Уточняется, что коты в правительственных домах Великобритании имеют официальный статус и жалованье в 100 фунтов в год.

Ранее 5-tv.ru сообщал много интересных фактов о жизни британского кота Ларри.

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