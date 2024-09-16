«У меня есть свои секреты»: певица Варвара поделилась самой эффективной диетой

По словам исполнительницы, у нее было «хорошее лето», вкусное. И теперь приходится очень строго следить за питанием.

Певица Алена Сусова, выступающая под псевдонимом Варвара, раскрыла секрет стройности, который ее никогда не подводит. По словам звезды, из-за «хорошего лета» она обросла лишними килограммами — не смогла отказать себе во вкусных удовольствиях. Теперь певица активно взялась за свою фигуру и активно худеет. Без экспериментов — у артистки давно выработана эффективная система сброса лишнего веса.

«Я сейчас стараюсь вновь стать тростиночкой, — говорит Варвара. — Почему поправилась? Лето у меня хорошее было. Как обычно: деревня, мангал, шашлыки. Все свое, домашнее. Вот и набрала...» — призналась Варвара корреспонденту «МК».

Исполнительница питается очень дисциплинированно — бдительно контролирует свой рацион и не позволяет себе ничего сверх положенного. Так, она полностью отказалась от сладкого, соленого, а также жирной пищи. Есть разрешено только днем, после чего холодильник закрывается до утра.

«После пяти часов вечера вообще забываю о еде. Ничего себе не позволяю. У меня есть свои секреты. Мой рацион сейчас примерно такой. Утром ем творог или яйца, днем — курицу с овощами. В пять часов вечера позволяю себе маленький кусочек рыбки, очень много зелени и помидорчики с огурчиками», — заявила певица.

Как отметила Варвара, к такому распорядку дня и питанию она давно привыкла. Несмотря на строгость диеты, для нее это уже не испытание, а комфортный образ жизни. Артистка уверена, что уже через неделю сгонит все неприятные последствия вкусного летнего отдыха. Самое главное, уверена она, правильно себя настраивать и мотивировать. И это певице удается легко.

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