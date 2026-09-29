«Она закажет одно яичко»: певица Чиковани отказалась от ужина с Волочковой
Артистка назвала неожиданную причину, по которой отказалась бы от совместного ужина со звездой.
Фото, видео: Щербак Александр/ТАСС; 5-tv.ru
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Певица Виолетта Чиковани не будет ужинать с Анастасией Волочковой
Певица и ведущая Виолетта Чиковани рассказала, с кем из российских звезд она не стала бы ужинать. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на ресторанной премии «Плавно».
«С Анастасией Волочковой. Потому что она очень мало ест», — так Чиковани ответила на вопрос журналиста.
По словам Виолетты, она сама ни в чем себе не отказывает. Поэтому, если бы звезды пошли на ужин вместе, одна бы просто ждала, пока другая доест.
«Она закажет одно яичко, а я закажу 50 позиций, и она будет ждать, пока я доем», — рассказала Чиковани.
Ранее 5-tv.ru писал о том, из чего состоит рацион заслуженной артистки России Анастасии Волочковой. По словам Волочковой, ее рацион остается строгим еще со времен обучения в балетной академии в Санкт-Петербурге. Она предпочитает достаточно простую пищу и старается не добавлять в блюда соль и сахар. Утром звезда часто выбирает салатные листья, а вечером — яйцо всмятку или постный овощной суп.
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