«Она закажет одно яичко»: певица Чиковани отказалась от ужина с Волочковой

Певица Виолетта Чиковани не будет ужинать с Анастасией Волочковой

Певица и ведущая Виолетта Чиковани рассказала, с кем из российских звезд она не стала бы ужинать. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на ресторанной премии «Плавно».

«С Анастасией Волочковой. Потому что она очень мало ест», — так Чиковани ответила на вопрос журналиста.

По словам Виолетты, она сама ни в чем себе не отказывает. Поэтому, если бы звезды пошли на ужин вместе, одна бы просто ждала, пока другая доест.

«Она закажет одно яичко, а я закажу 50 позиций, и она будет ждать, пока я доем», — рассказала Чиковани.

Ранее 5-tv.ru писал о том, из чего состоит рацион заслуженной артистки России Анастасии Волочковой. По словам Волочковой, ее рацион остается строгим еще со времен обучения в балетной академии в Санкт-Петербурге. Она предпочитает достаточно простую пищу и старается не добавлять в блюда соль и сахар. Утром звезда часто выбирает салатные листья, а вечером — яйцо всмятку или постный овощной суп.

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