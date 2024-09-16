«Я тоже так люблю»: Долина рассказала, что роднит ее с Киркоровым

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

Лариса Долина сравнила себя с Филиппом Киркоровым

«Я тоже так люблю»: Долина рассказала, что роднит ее с Киркоровым

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Певицу попросили прокомментировать одно из последних появлений коллеги на публике.

Народная артистка России певица Лариса Долина появилась на интернет-шоу «Кстати», где ее атаковали своими вопросами Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов. Там артистку спросили, что она думает о новом, накаченном образе Филиппа Киркорова.

«В тонусе человек, в профессии. Я тоже так люблю, честно. Правда, люблю заваливать себя работой, потому что, во-первых, я люблю то, чем занимаюсь. Это мой кислород, мой воздух. И чем больше я в этом тонусе нахожусь, тем меньше я вспоминаю про усталость…» — сказала Долина.

И вообще, артистка старалась не слишком «проходиться» по своим коллегам — с той же интеллигентностью она прокомментировала вопрос, есть ли будущее у карьеры Юрия Лозы. Долина заявила, что тот до сих пор является гастролирующим артистом.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла первая встреча в суде по квартире Долиной. Интересно, что в суде она не состоялась. Обе женщины, и Лариса Долина, и Полина Лурье, на слушание не явились — интересы истца и ответчика представляли адвокаты. И все же они виделись прежде. Об этом заявил представитель одной из сторон.

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