Виделись с Лурье до сделки: как прошла первая встреча в суде по квартире Долиной

Знала ли знаменитость новую хозяйку своей квартиры до громкого скандала с мошенниками?

Хамовнический районный суд города Москвы принял в производство иск Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры. Обе женщины на суд не явились — интересы истца и ответчика представляли адвокаты.

Защита Долиной, в лице адвоката Марии Пуховой, отказалась общаться с прессой и спешно удалилась, а вот представитель Лурье, Владимир Мнацаканов, оказался более разговорчивым и дал краткий комментарий.

«Наш доверитель — обычный, достойный, законопослушный гражданин и никакого отношения к мошенникам не имеет», — заявил юрист.

Он также опроверг слухи о том, что квартира была куплена без предварительного просмотра, и упомянул, что Лурье и Долина виделись перед заключением сделки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Долина, потерявшая из-за мошенников квартиру, получила в подарок помещение в центре Москвы.