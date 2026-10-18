«Поздравили по смс»: Филипп Киркоров остался без подарков на День отца

Дети Киркорова поздравили его с Днем отца в смс

Заслуженный артист РФ Филипп Киркоров получил приятные сообщения с поздравлениями на День отца от дочери и сына. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Когда они ушли в школу, я еще спал, потому что были очень тяжелые дни… Когда я проснулся, я получил от дочери и от сына приятные сообщения», — приводит его слова телеканал.

Отвечая на вопрос, существует ли в семье традиция дарить подарки в этот день, артист отметил, что обычно в этот праздник друг другу ничего не преподносят. Он уточнил, что подарки принято дарить на Новый год и дни рождения, а Аллочке (Алле-Виктории. — Прим. ред.) — на 8 Марта.

У Киркорова двое детей — сын и дочь, рожденные от суррогатных матерей. Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года в Майами, США. Ей 14 лет. Она занимается вокалом и танцами, ведет собственный блог в социальных сетях.

Мартин родился 29 июня 2012 года в США. Летом ему тоже исполнилось 14 лет. Он играет в футбол, а также пробовал себя в дизайне одежды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория столкнулась с критикой в соцсетях из-за длинных ногтей. Пользователи сочли такой маникюр слишком взрослым для школьницы

Девушка не стала оправдываться и объяснила, почему не видит в своем выборе проблемы. Кроме того, она напомнила, что обучается в частном учебном заведении, где к внешнему виду относятся терпимее, чем в обычных государственных школах.

Киркоров ранее рассказывал, что с детства приучал детей спокойно воспринимать критику. По словам артиста, из-за большого числа подписчиков дочь регулярно сталкивается с негативными высказываниями, но умеет постоять за себя.

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