Госпитализация пострадавшего ребенка в школе Челябинска попала на видео
Несовершеннолетний набросился на учеников и учителей сегодня утром.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Машина скорой помощи увозит пострадавшую из-за нападения с молотком 13-летнего школьника в Челябинске. Кадры с места события появились в распоряжении 5-tv.ru.
На видео можно увидеть, как появляются носилки с пострадавшей школьницей. Сотрудники Росгвардии и скорой помощи помогают загрузить девочку в машину.
Прокуратура Челябинской области также показала фото класса, где 13-летний мальчик напал на учеников и учителей школы. Там также подчеркнули, что пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Ведомство указало, что начата проверка организации охраны школы, а также соблюдения пропускного режима.
По предварительной информации, нападение 13-летнего школьника произошло утром в коррекционной школе Челябинска. Отмечалось, что он использовал для нанесения ударов по ученикам и учителям – молоток.
Ранее 5-tv.ru писал о заявлении губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который поднял вопрос о проблемах охраны в школе.
Госпитализация пострадавшего ребенка в школе Челябинска попала на видео
Фото: Telegram / Прокуратура Челябинской области / chelprocrf
Фото: Telegram / Прокуратура Челябинской области / chelprocrf
Фото: Telegram / Прокуратура Челябинской области / chelprocrf
Фото: Telegram / Прокуратура Челябинской области / chelprocrf
Фото: Telegram / Прокуратура Челябинской области / chelprocrf
Фото: Telegram / Прокуратура Челябинской области / chelprocrf
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