Ребенок напал с молотком на учеников и учителей в школе в Челябинске

Несовершеннолетний напал с молотком на учеников и учителей в 68 школе в Челябинске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что есть большой вопрос по поводу того, как ученик смог пронести в школу молоток и почему охрана не отреагировала на это должным образом. Сейчас на месте работают правоохранители, ведется следствие. Также там присутствуют мэр Челябинска Наталья Котова, а также Уполномоченный по правам ребенка.

Текслер взял ситуацию в школе на личный контроль. Он поручил детально разобраться в случившемся и провести проверки во всех образовательных организациях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскрыта личность парня, устроившего стрельбу в школе Джорджии. Действия несовершеннолетнего преступника повлекли смерти четырех человек.