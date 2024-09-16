Детали нового покушения: стрелявший в Трампа подозреваемый оказался связан с ВСУ

Сторонник демократов опубликовал ряд записей в 2022 году.

Стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа подогреваемый Райан Рут хотел вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание указало на опубликованный на странице соцсети X подозреваемого целый ряд постов, в которых он выражал поддержку киевскому режиму. Так, Рут призывал СМИ освятить его попытки вербовки иностранцев для участия в конфликте на стороне ВСУ.

Подозреваемый во втором покушении на Трампа также писал, что сам готов «сражаться и умереть за Киев». Важно отметить, что все это Рут написал в день начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Дональд Трамп подвергся очередной атаке на поле для гольфа в нескольких километрах от своего поместья в штате Флорида. Нападение пресек агент Секретной службы США, заметивший оружие в руках неизвестного, он несколько раз выстрелил в мужчину, после чего политика доставили в безопасное место.

Подозреваемый вскоре был задержан и арестован сотрудниками офиса местного шерифа на шоссе при попытке к бегству. Им оказался Райан Уэсли Раут — сторонник Демократической партии США, активно поддерживающий Украину.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что известно о новом покушении на Трампа.