Русский язык могут исключить из официального оборота в Молдавии

И это при том, что до 80% населения используют его в повседневной жизни.

Шаг к исключению русского языка из официального оборота власти Молдавии могут предпринять уже к концу следующего месяца, после выборов. В случае победы действующего президента республики Майи Санду все, что связано с «русским» и «русскими», будет искореняться. Об этом «Известиям» заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

В Молдавии для 20% жителей русский язык является родным, а до 80% населения используют его в повседневной жизни. Потенциальный запрет может подорвать безопасность внутри республики, ведь если законы и документы не будут дублироваться на русский язык, некоторые просто не будут их понимать.

Пострадать может и сфера экономики — подписывать документы придется в несколько этапов.