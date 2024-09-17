Обещал освободить, а теперь задержан сам: что известно о деле экс-адвоката Пашаева

Бывший защитник актера Михаила Ефремова подозревается в мошенничестве. О каком именно эпизоде идет речь?

Защита потребуется скандально известному юристу Эльману Пашаеву, которого сегодня задержали в Москве по делу о крупном мошенничестве. Как ожидается, меру пресечения бывшему адвокату уже завтра изберет военный суд.

По данным следствия, он обещал помочь семье «королевы марафонов», которая сейчас проходит по делу о неуплате налогов. Он даже успел получить за это деньги от ее мужа и своего сослуживца Алексея Блиновского.

О какой сумме идет речь и какой срок может грозить Пашаеву? Все детали этого громкого дела — у корреспондента «Известий» Михаила Емелина.

Впереди у бывшего адвоката и контрактника Вооруженных сил — огромный фронт работ. Теперь одному из самых одиозных юристов страны Эльману Пашаеву придется защищать себя.

Звездный юрист и бывший адвокат актера Михаила Ефремова, будучи закованным в наручники, не разыгрывает драматичных сцен и даже не пытается выкрикивать пафосных речей. На удивление ведет себя очень спокойно, внимательно прислушиваясь к следователям. Он хорошо понимает, что происходящее — не спектакль. Все более, чем серьезно: его задерживают по обвинению в мошенничестве.

«Пашаев в феврале этого года при личной встречи с Алексеем Блиновским в Москве убедил его, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену от уголовной ответственности», — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Пашаев и супруг известного блогера Елены Блиновской служили в одном подразделении. Первый подписал контракт после очередной потери адвокатского статуса, второй — чтобы спасти репутацию и финансовое положение семьи. Основательница так называемых «марафонов желаний» стала фигурантом громкого уголовного дела за уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов. Парочка задолжала государству больше миллиарда рублей.

Блиновской грозит семь лет, Пашаеву — в два раза больше. Фамилия Пашаева порой появлялась в сводках новостей чаще, чем Ефремова. Именно в этом судебном процессе Пашаев и открыл свое истинное лицо: по ходу всего разбирательства обещал некие сенсации в суде и тайных свидетелей, которые якобы докажут невиновность Ефремова. В итоге судебные заседания превратились в шоу с шаманами и эпатажными блогерами.

Тогда внезапно всплыли пикантные подробности его адвокатской деятельности, личной жизни и даже криминального прошлого.

«Мне поступают угрозы с его стороны. В зале судебного заседания он мне сказал: «Подожди. Настанет твое время, и я с тобой разберусь», — поделилась бывшая коллега Эльмана Пашаева Анна Бутырина.

Пашаев представлял в судах, в основном, известных персон. Именно поэтому его и прозвали звездным адвокатом. Вот только некоторые из них оказались, мягко говоря, не очень довольны его услугами. Анне Краснопольской он обещал успех в судебном процессе, но обманул, а позже якобы стал вымогать деньги.

«Угрожал статьями. Этот человек очень умеет вливаться в доверие», — сказала бывшая клиентка Эльмана Пашаева Анна Краснопольская.

Вероятно, поэтому ему трижды удавалось восстановить статус адвоката, который в итоге потерял. А теперь может лишиться еще и свободы, если следователи найдут доказательства его вины.