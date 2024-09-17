Умер оператор-постановщик фильма «Место встречи изменить нельзя» Леонид Бурлака

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 19 0

Он скончался в возрасте 85 лет.

Умер оператор-постановщик фильма «Место встречи изменить нельзя» Леонид Бурлака

Фото: Из открытых источников

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Легендарный советский и украинский кинооператор Леонид Бурлака умер на 86-м году жизни. Он известен, прежде всего, по работе над многосерийным телефильмом «Москва слезам не верит». О смерти знаменитого деятеля искусств сообщили в одесском отделении национального Союза кинематографистов Украины.

Сообщается, что легендарный кинооператор скончался в Одессе 15 сентября после продолжительной борьбы с болезнью. Прощание со звездой пройдет уже сегодня — в Одесской киностудии.

Леонид Бурлака был выпускником ВГИКа. При этом первой ступенькой на пути к известности в качестве легендарного кинооператора стала должность осветителя на киностудии. Бурлака запечатлел свое творчество во многих известных картинах. Например, его работу зрители могли увидеть при просмотре «Верности» режиссера Петра Тодоровского или фильма «Мальчишки ехали на фронт» Валентина Козачкова.

Важно отметить, что именно творческое объединение со Станиславом Говорухиным сделало Бурлака известным широкой публике. Они вместе занимались съемкой популярного многосерийного телефильма «Место встречи изменить нельзя».

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако — она была лишь на год старше Леонида Бурлака.

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