Умерла актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 252 0

За свою карьеру артистка не только активно выступала на сцене, но и снималась в самых разных фильмах.

Умерла актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

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Заслуженная артистка РСФСР, актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Ее запоминающиеся острохарактерные роли, интеллектуальный юмор, сценическое бесстрашие и точность сделали актрису незаменимой в труппе Театра на Таганке! Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Марины Полицеймако», — говорится в сообщении.

По словам представителя театра, дата и время прощания с артисткой будет анонсирована позднее.

В труппу московского Театра драмы и комедии на Таганке Полицеймако пришла после окончания Театрального училища имени Б. В. Щукина в 1965 году. За свою карьеру она сыграла в разных спектаклях по культовым произведениям, включая «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и другие.

Кроме того, она принимала участие в фильмах и сериалах. Среди самых известных: «Табачный капитан», «Михайло Ломоносов», «Процесс», «И все-таки я люблю».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер создатель и бессменный ведущий КВН Александр Масляков.

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