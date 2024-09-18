«Урожайная Луна»: в ночь на 18 сентября москвичи смогут увидеть затмение

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 24 0

В какое время лучше всего наблюдать за этим явлением?

«Урожайная Луна»: в ночь на 18 сентября москвичи смогут увидеть затмение

Фото: 5-tv.ru

В ночь на 18 сентября жители столицы смогут наблюдать за частичным лунным затмением, сообщает aif.ru.

Это редкое природное явление, когда будет казаться, что от Луны «откусили кусочек». Увидеть затмение можно с 03:41 до 06:16 утра по московскому времени.

«Общая продолжительность затмения составит около четырех с половиной часов: с 03:42 мск до 07:48 мск», — уточняют специалисты Московского планетария.

Сентябрьское полнолуние в этом году называют «Урожайной Луной», так как оно происходит в период осеннего равноденствия — когда день длится столько же, сколько и ночь. Луна восходит сразу после захода солнца, освещая Землю всю ночь.

А вот если бы полнолуние выпало на октябрь, то полную Луну называли бы кукурузной, поскольку в это время завершается сезон сбора овощей, в том числе кукурузы.

Некоторые люди утверждают, что затмения влияют на здоровье. В период таких астрономических процессов могут появиться головные боли и возникнуть эмоциональные «качели». При этом до сих пор нет ни одного научного подтверждения таким доводам.

«Затмение, полнолуние и другие астрономические явления не влияют на людей. Это либо совпадение, либо сильная впечатлительность. Пока наука не доказала обратного», — указала врач Мария Александрова в беседе с изданием aif.ru.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что принесет лунное затмение 18 сентября всем знакам зодиака.

+15° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.43
0.29 101.51
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
2:55
«Угрожал статьями»: что известно о мошеннической схеме Пашаева
2:28
Новый виток эскалации? Что известно о взрыве пейджеров в Ливане
2:22
«Урожайная Луна»: в ночь на 18 сентября москвичи смогут увидеть затмение
2:10
Анастасия Волочкова залезла голой на забор: «Фотка — жесть»
1:34
«Прижми меня крепче»: в новой песне Алсу нашли тайное послание для ее бывшего мужа

Сейчас читают

«Продолжим работать»: Симоньян прокомментировала блокировку RT на ресурсах Meta*
Аренда квартир резко подорожала - сколько сейчас стоит снять однушку, двушку или трешку
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака