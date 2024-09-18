«Должна быть гармония»: Матвиенко об участии женщин в политике

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 701 0

Матвиенко заявила, что женщины вправе заниматься политикой, как и мужчины

Фото, видео: Пресс-служба Совета Федерации РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спикер Совфеда указала, что равные условия необходимо соблюдать во всех сферах.

В политике место не только мужчинам, но и женщинам, поскольку гармония должна быть во всех сферах. Такое мнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила в интервью «Известиям».

«Я считаю, что не только в политике, а во всех разных сферах должна быть гармония между мужчинами и женщинами. Только в такой гармонии, создании равных условий для самореализации, реального равноправия — общество может эффективно развиваться. Поэтому я против того, чтобы там мужское лицо, здесь женское лицо», — сказала Матвиенко.

Она указала, что женщины способны быть успешными абсолютно в разных областях. И каждый человек должен иметь право выбора: хочет ли он заниматься наукой, политикой, медициной или чем-то еще. Например, для прекрасной половины человечества в рамках Евразийского женского форума пройдет программа «Женщина — лидер». Она направлена на развитие лидерских качеств и других навыков.

«Потрясающая программа. Женщины практически из всех регионов РФ принимают в ней участие. Причем мы придали ей и международный статус: была представлена 31 страна. Знаете, мы выявили целый пласт ярких, талантливых женщин. Их надо чуть-чуть поддержать, и они сами пойдут и в политику, и в бизнес, и в управление государством», — казала Матвиенко.

Евразийский женский форум каждые три года проходит в Петербурге, начиная с 2015 года. В этот раз состоится уже четвертое мероприятие. Идея создания форума, как статусной международной площадки для обсуждения новой роли и возможностей женщин в XXI веке, консолидирующей женщин-лидеров, женские объединения в интересах мира и гуманитарного сотрудничества, принадлежит Валентине Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США выступили за начало переговоров с Россией по Украине.

+15° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.43
0.29 101.51
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:26
Причиной взрыва в доме на Сахалине стало скопление газа в подвале после ремонта
4:15
«Мои хорошие, у меня сын»: Бузова готовится стать матерью
3:53
Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям после лечения от онкологии
3:33
В Европе произошел новый раскол из-за Украины: «Мы правда собираемся воевать?»
3:14
«Должна быть гармония»: Матвиенко об участии женщин в политике
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Должна быть гармония»: Матвиенко об участии женщин в политике
Аренда квартир резко подорожала - сколько сейчас стоит снять однушку, двушку или трешку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака