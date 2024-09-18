Кладезь полезных веществ: ценность этого овоща сильно недооценивают

Он помогает замедлить процесс старения.

Употребление в пищу картофеля помогает набрать до 30% суточной нормы витамина С. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

«Помимо этого в нем есть витамины группы B, витамин К, необходимый для синтеза белка и усвоения кальция, железо и ценный для сердца калий», — добавил ученый.

Куликов отметил многогранную пользу от содержащихся в картофеле витаминов — А, В и С. Они не только насыщают ткани организма кислородом, но и замедляют процесс старения. При этом растительная клетчатка в этом овоще улучшает как выносливость, так и работоспособность человека.

Специалист порекомендовал именно тушить картофель, в таком случае в нем сохранится больше витамина С.

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