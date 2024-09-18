«Вот теперь это рейдерский захват»: Татьяна Бакальчук о нападении на офис Wildberries

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 16 0

Бакальчук назвала нападение экс-супруга на офис Wildberries рейдерским захватом

«Вот теперь это рейдерский захват»: Татьяна Бакальчук о нападении на офис Wildberries

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Предпринимательница призвала правоохранителей взять ситуацию на контроль и провести расследование.

Основательница и глава Wildberries Татьяна Бакальчук высказалась о нападении на офис компании в Москве.

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», — написала предприниматель в своем Telegram-канале.

Ее бывший супруг Бакальчук также сделал официальное заявление. По его словам, он прибыл в офис на переговоры по строительству складов, но на него было совершено нападение. 

Однако Бакальчук опровергла эту информацию и сообщила, что ни о какой встрече никто не договаривался. Она призвала правоохранителей взять эту ситуацию под контроль. По словам бизнесвумен, у компании нет никаких секретов, поэтому нападение на офис она просит расследовать и установить мотивы вооруженных злоумышленников.

«Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — заключила глава Wildberries.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звуки стрельбы были слышны в здании журфака МГУ, который расположен по соседству с офисом Wildberries.

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