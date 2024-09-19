Человек просто игнорирует: какие симптомы говорят о раке гортани

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 27 0

Оториноларинголог Зайцев: охриплость голоса может говорить о раке горла

Человек просто игнорирует: какие симптомы говорят о раке гортани

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Крайне важно обращать внимание на силу голоса.

Охриплость голоса и боли при глотании выступают симптомами онкопатологии гортани, то есть рака. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

«Обычно к числу симптомов такого вида (слабовыраженных. — Прим. ред.) относят сухость в горле, першение, чувство инородного тела в горле, нарушение чувствительности», — объяснил специалист.

Зайцев отметил, что все вышеперечисленные симптомы, как и охриплость в голосе, это маркер — ранней стадии рака. Врач-оториноларинголог призвал внимательно следить за силой голоса, так как образование может появиться в среднем отделе гортани. Причем на охриплость также обратили особое внимание и в мировой организации Cancer Research UK, которая исследует рак.

Сохранение изменений более трех недель — это уже красный маркер, отметили в организации. Человеку также стоит следить за кашлем и проблемами при глотании, которые могут указывать на рак, пояснил Зайцев.

Врач порекомендовал не игнорировать подобные симптомы, в таких случаях для начала нужно обратиться к ЛОРу или терапевту. По мнению специалиста, для начала нужно подтверждение возможного диагноза.

Ранее 5-tv.ru писал, как врач-онколог назвал факторы развития рака языка.

+14° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.67
0.24 102.04
0.53
Зона сильной турбулентности: как пережить коридор затмений 18 сентября —...

Последние новости

1:52
Без фильтров: Дана Борисова показала лицо спустя месяц после пластики
1:36
В Москве задержали лжепродюсера, обманувшего моделей на миллионы рублей
1:20
Сознательный и циничный рецидив: подробности о суде с двойником Сергея Жукова
1:04
Нож торчал из живота: в запертой подмосковной квартире нашли гражданина Узбекистана
0:50
Антирекорд: в Финляндии люди вынуждены платить за электричество по 500 евро
0:36
Человек просто игнорирует: какие симптомы говорят о раке гортани

Сейчас читают

Каждый пилот на счету: острый дефицит заставил США резко отказать Киеву
Wildberries опубликовал кадры нападения на офис: «Переговоров не планировалось»
Осенний коридор открывается: что принесет лунное затмение 18 сентября 2024
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака