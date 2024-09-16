«Вовсе не миф»: врач-онколог назвал факторы развития рака языка

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 37 0

Онколог Черемушкин: горячая еда может стать фактором развития рака языка

«Вовсе не миф»: врач-онколог назвал факторы развития рака языка

Фото: 5-tv.ru

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Первые симптомы заболевания можно заметить в зеркале.

Развитие рака языка может возникнуть из-за частого употребления горячей пищи и напитков. Об этом в беседе с NEWS.RU заявил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

Врач утверждает, что привести к такому диагнозу могут также курение и травмирование языка.

«Внешними признаками рака языка могут быть язвочки или образовавшийся бугорок, которые человек может сам заметить в зеркале. Остальные симптомы — это уже прерогатива специалистов», — резюмирует врач.

В большинстве случаев подобные "наросты" могут быть связаны с проблемами ЖКТ, вирусными инфекциями, плохой гигиеной полости рта, но дополнительная консультация у врача никогда не бывает лишней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недолеченная язва в большинстве случаев может привести к смерти пациента. Врач-гастроэнтеролог рассказала о возможных последствиях и рисках, связанных с заболеванием, а также дала рекомендации, как предотвратить появление недуга.

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