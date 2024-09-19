Чудесный продукт: ученые обнаружили удивительные свойства козьего молока

Оказывается, этот напиток намного полезнее привычного всем коровьего молока.

Козье молоко полезнее, чем коровье. Об этом рассказала нутрициолог Мария Сирош для 5-tv.ru.

Не так давно индийские ученые из индийского Университета сельского хозяйства и технологий удивили общественность открытием, связанным с козьим молоком. По их мнению, этот продукт значительно улучшает состояние ЖКТ, так как богат пробиотиками, белками и жирами. Если регулярно употреблять козье молоко, то у человека снижается метеоризм и боли в животе.

Российский нутрициолог согласилась с выводами своим коллег из Индии, добавив также, что козье молоко обладает противовоспалительными свойствами.

«Это актуально для людей, у которых есть хронические воспалительные заболевания. Например, артрит, астма или аллергии», — говорит она.

Кроме того, козье молоко усваивается легче, чем коровье и полезно для сердца. К тому же аллергия на этот продукт — гораздо более редкое явление, чем в случае с коровьим.

«Поэтому, если есть выбор между козьим и коровьим молоком, то предпочтение можно отдавать козьему», — говорит Сирош.

Что касается растительного молока, то в нем, по сравнению с коровьим, больше ненасыщенных полезных жиров. В свою очередь, в коровьем больше насыщенных жиров.

Эксперт уточнила, что сами по себе насыщенные жиры не вредны, но только если вы будете их употреблять в ограниченном количестве.

«Если, например, получать много насыщенных жиров в течение дня из разных источников — из мяса, например, то тогда это уже может быть вредным. Поэтому если люди едят много мяса или масла, то тогда можно ограничить употребление коровьего молока», — поясняет специалист.

Растительное молоко также содержит, как правило, много полезных витаминов и минералов. Помимо этого, оно полезно для женщин в менопаузе и не вызывает рак.

Однако нутрициолог уточнила, что при выборе такого вида молока стоит обратить внимание на то, которое не содержит сахара, так как это чревато диабетом и болезнями сердца в будущем. По этой причине лучше всего выбирать кокосовое, соевое и миндальное молоко, а несоевое или рисовое.

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