Нож торчал из живота: в запертой подмосковной квартире нашли гражданина Узбекистана

Усопший сильно злоупотреблял алкоголем и имел суицидальные наклонности.

Тело гражданина Узбекистана со следами насильственной смерти обнаружили в подмосковной Истре. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник, тело 54-летнего мужчины обнаружил его сосед вечером 16 сентября. Уже удалось установить, что погибший жил в квартире с двумя другими иностранными гражданами, однако в момент смерти находился один.

Уточняется, что дверь в квартиру была заперта, ее открыл обнаруживший тело сосед. Войдя в помещение, он увидел, что из живота усопшего торчал нож с красно-белой рукоятью. Правоохранители насчитали на теле не менее пяти ножевых ранений.

По словам 50-летней сожительницы погибшего, он сильно злоупотреблял алкоголем, а за несколько дней до смерти пытался покончить с собой.

Обстоятельства смерти гражданина Узбекистана устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело известного советского клоуна две недели пролежало на кухне в запертой квартире. В юности покойный участвовал в торжественном параде Победы на Красной Площади в 1945 году.