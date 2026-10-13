Деревянные многоэтажки бросают вызов бетону: как строят дома будущего в России

Квартира в деревянной многоэтажке — звучит непривычно, но в России в таких домах уже живут люди. Вместо бетонных стен и перекрытий — конструкции из древесины, а у покупателей закономерные вопросы: выдержат ли они тяжелую мебель, как поведут себя при пожаре и не пострадают ли от сырости?

Как строят современные деревянные многоквартирники? Чем отличаются LVL-брус и CLT-панели и от чего зависит срок службы таких зданий? Ответы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Каково жить в деревянной многоэтажке

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В Торжке появились современные многоквартирные дома из дерева. Одна из покупательниц, Елена Андреева, довольна своей квартирой.

«Воздух суше, зимой тепло, летом прохладно. Никакой сырости ни от стен, особенно в межсезонье, не возникает», — рассказывает она.

Дом построили из LVL-бруса. По словам хозяйки, стены, потолок, пол — ровные и крепкие, поэтому с ремонтом трудностей не возникло. Сверление и установка тяжелой мебели тоже не стали проблемой.

«Без проблем повесить кухню — все выдерживает, ничего не падает», — говорит Елена Андреева.

LVL-брус и CLT-панели: в чем разница и как строят дома из дерева

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Сырьем для LVL-бруса служат хвойные породы — сосна и ель. Тонкие листы древесины, шпон, склеивают между собой под давлением.

«Уникальность в нем в том, что прессование происходит в шахматном порядке. А это означает, что прочностные характеристики в продукте увеличиваются», — объясняет начальник производственно-диспетчерского отдела завода по изготовлению LVL-бруса Сергей Лищевич.

Плотный материал обладает большей огнестойкостью, чем обычная древесина, но уступает камню. Поэтому такие дома обшивают фиброцементной плитой.

Поскольку материал — очень плотный, показатели огнестойкости выше, чем у обычной древесины. Но все же меньше, чем у камня. Поэтому такие дома обшивают фиброцементной плитой. Сам процесс возведения происходит быстро.

«Не требуется сварочных работ при строительстве дома, не требуется возведение усиленного фундамента. Это самые главные две основные характеристики», — говорит Сергей Лищевич.

Деревянные многоквартирники строят и из CLT-панелей. Оба материала производят из хвойной древесины, но устроены они по-разному.

LVL состоит из тонких слоев шпона, волокна которых чаще располагают параллельно;

CLT — из более толстых ламелей, уложенных перекрестно.

Технологии можно сочетать: из LVL собирать каркас, а CLT использовать для стен и перекрытий.

В городе Сокол несколько лет назад возвели четырехэтажные жилые дома из CLT-панелей. Светлана Балакина живет в одном из них.

«Все стены такие же деревянные, и пол тоже, так же как плита перекрытия», — рассказывает хозяйка квартиры.

Панели поставляет местный комбинат с полностью автоматизированным производством. Специалисты сравнивают сборку такого дома с конструктором. Она занимает несколько месяцев независимо от времени года. Из металлических элементов используют саморезы и крепежи.

«Они в пять раз легче бетона, причем они не уступают по прочности бетону. Это надежные и крепкие конструкции, которые выдерживают высокую сейсмическую нагрузку, хорошо себя проявляют и на Крайнем Севере, и на юге», — говорит о панелях генеральный директор комбината Константин Пастухов.

Сколько служат деревянные многоэтажки и как их защищают от влаги

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Для России деревянные многоквартирники — новая отрасль строительства. С апреля 2026 года допустимую высоту таких зданий увеличили до пяти этажей. Эксперты рассматривают их как альтернативу панельным и монолитным домам.

Срок службы во многом зависит от защиты материала.

«По нашим расчетам, если защитить дерево от воздействия негативных факторов, 150–200 лет (срок службы таких домов. — Прим. ред.)вообще не предел», — считает Константин Пастухов.

Древесину необходимо защищать от прямого воздействия влаги и солнечных лучей. Кроме того, конструкции обрабатывают пропитками против насекомых. Поэтому прочность современных деревянных панелей не отменяет требований к их защите.