Путин одобрил предложение МИД РФ о подписании договора с Ираном

Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ о подписании договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — написано в распоряжении президента.

Российский лидер также разрешил ведомству в ходе переговоров вносить в данный проект изменения, которые не имеют принципиального характера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поблагодарил жителей приграничных регионов, которые пришли на прошедшие с 6 по 8 сентября выборы. Президент также подчеркнул, что на людей, живущих в приграничных регионах России, выпали крайне трудные испытания.

Сегодня от руководителей этих субъектов РФ требуется очень трепетное внимание к их нуждам и запросам. По мнению президента, все вопросы и проблемы жителей приграничья должны решаться оперативно, без лишнего формализма.