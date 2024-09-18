«Пример сплоченности и консолидации»: Путин поблагодарил избирателей из приграничных регионов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Путин поблагодарил избирателей из приграничных регионов за участие в выборах

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Президент отметил мужество и силу духа людей.

Глава РФ Владимир Путин поблагодарил жителей приграничных регионов, которые пришли на прошедшие с 6 по 8 сентября выборы.

«Отдельно хочу поблагодарить избирателей, живущих в приграничных регионах. Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваши мужество и сила духа вызывают искренне уважение. Еще раз спасибо вам за вашу позицию», — сказал российский лидер в ходе видеоконференции с избранными губернаторами.

Президент также подчеркнул, что на людей, живущих в приграничных регионах России, выпали крайне трудные испытания. Сегодня от руководителей этих субъектов РФ требуется очень трепетное внимание к их нуждам и запросам. По мнению президента, все вопросы и проблемы жителей приграничья должны решаться оперативно, без лишнего формализма.

В завершении российский лидер подчеркнул, что святая задача Вооруженных сил РФ — сделать все возможное для защиты людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин указал на высокий уровень поддержки губернаторов регионами.

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