Путин продлил продовольственное эмбарго на два года

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 43 0

Первый соответствующий указ вышел еще десять лет назад.

Путин продлил продовольственное эмбарго на два года

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго до 2026 года. Об этом стало известно из указа, размещенного на официальном портале правовой информации.

В документе «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» указан срок действия указа с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года.

Смысл эмбарго заключается в запрете завоза в Россию продукции из тех стран, которые наложили санкции в отношении нас после присоединения Крымского полуострова в состав РФ.

Первый соответствующий указ вышел 6 августа 2014 года. За прошедшие десять лет он неоднократно продлевался то на один год, то на два. Предпоследний срок истек пару недель назад и 18 сентября текущего года его очередной раз сдвинули сроки, так как политическая обстановка не улучшилась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин указал на важность для РФ экономики квалифицированных и высоких зарплат.

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