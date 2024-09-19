«Проблема уйдет»: сколько на самом деле нужно пить воды во время похудения

За раз выпивать слишком большое количество жидкости не стоит. Как найти баланс?

Во время похудения лучше выпивать 40 миллилитров жидкости, рассчитанных на один килограмм ожидаемого веса. Такой совет дала диетолог Елена Козловская в разговоре с изданием Газета.ру.

Примечательно, что напитки с высоким содержанием сахара, а также спиртное считаются едой и не учитываются как жидкость.

«Миф о необходимости выпивать два литра в день основан на расчетах для мужчин среднего веса: именно столько жидкости им рекомендуется потреблять за день. Индивидуальная норма составляет 25–30 миллилитров жидкости на один килограмм массы тела. При похудении — 40 миллилитров жидкости на килограмм рекомендуемого веса», — объяснила специалист.

Она также отметила, что выпивать за один раз слишком большое количество воды не стоит — в течение одного часа лучшим вариантом считаются 200-300 миллилитров.

Кроме того, необходимо помнить, что приход к нормальному водному режиму часто вызывает отеки. По словам эксперта, подобная проблема со временем нормализуется.

«Постепенно эта проблема уйдет, когда организм поймет, что ему не нужно запасать воду», — заключила Козловская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диетолог назвала пять лучших жиросжигающих напитков.