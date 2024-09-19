На лице написано: мама Джей Ло дала понять, что против ее романа с P.Diddy

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

Daily Mail: мама Джей Ло была против ее возвращения к Пи Дидди в 2015 году

На лице написано: мама Джей Ло дала понять, что против ее романа с P.Diddy

Фото: www.globallookpress.com / © Cole Burston

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Знаменитого певца арестовали на этой неделе по подозрению в торговле людьми.

На американском шоу Венди Уильямс в 2015 году мама актрисы Дженнифер Лопес крайне негативно отреагировала на возвращение дочери к рэперу P.Diddy (Шон Джон Комбс). Об этом пишет Daily Mail.

Гваделупе Родригес крайне удивилась вопросу о воссоединении Джей Ло с Пи Дидди в 2015 году Гваделупе Родригес крайне удивилась вопросу о воссоединении Джей Ло с Пи Дидди в 2015 году.Кадр из «Шоу Венди Уильямс»

Почти десять лет назад Лопес задали на шоу вопрос, связанный с возвращением к экс-возлюбленному. Именно в этот момент камера переключилась на пожилую мать, которая сделала неожиданное выражение лица. Оно показывало крайнее недовольство и удивление. Мама Лопес сделала возмущенный жест рукой, ясно дав понять — она против.

Важно отметить, что на этой неделе рэпера арестовали по подозрению не только в вымогательстве, но и торговле людьми. Отмечалось, что делалось это в целях сексуальной эксплуатации. Подобный инцидент далеко не первый в карьере исполнителя, в 1999 году он устроил перестрелку на вечеринке в Нью-Йорке.

Примечательно, что Лопес встречалась с Пи Дидди в период с 1999 по 2001 год. Именно в тот период Лопес также предъявили обвинения после действий возлюбленного в Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru писал, как весной этого года появилось видео жестокого избиения рэпером певицы Кэсси Вентуры.

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