Появилось видео жестокого избиения рэпером Пи Дидди певицы Кэсси Вентуры

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 670 0

CNN опубликовал запись избиения рэпером Пи Дидди экс-возлюбленной в отеле

Появилось видео жестокого избиения рэпером Пи Дидди певицы Кэсси Вентуры

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

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Все произошло в одном из отелей Лос-Анджелеса.

Телеканал CNN опубликовал кадры жестокого избиения рэпером Пи Дидди его бывшей возлюбленной — певицы Кэсси Вентуры. Инцидент, произошедший еще в 2016 году, зафиксировали камеры наблюдения ныне закрытого отеля InterContinental в Лос-Анджелесе.

На записи видно, как полуголый Пи Дидди толкает, волочит по полу и пинает лежащую у его ног Вентуру. Расправа происходила в коридоре гостиницы.

По всей видимости, девушка решила сбежать от бойфренда, а тот в чем был бросился за ней в погоню и настиг у лифтов. Там он жестоко избил подругу и попытался прямо за ворот одежды утащить ее обратно в номер.

Департамент полиции Лос-Анджелеса в связи с публикацией скандального видео выступил с официальным заявлением. В нем говорится, что «запись чрезвычайно шокирующая и тяжелая для просмотра», однако предъявить обвинение Пи Дидди не представляется возможным, поскольку преступление было совершено им «за пределами срока, в течение которого за нападение можно привлечь к ответственности».

Вентура в ноябре прошлого года обвинила рэпера в побоях и изнасиловании, которые претерпела от него во время их отношений. Однако позднее бывшие влюбленные сумели договориться. Опубликованные телеканалом кадры певица отказалась комментировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд присяжных в Казахстане приговорил к 24 годам лишения свободы экс-министра экономики страны Куандыка Бишимбаева, который до смерти забил свою жену Салтанат Нукенову.

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