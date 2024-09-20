Добровинсий и Алсу сцепились из-за имущества Яна Абрамова в Лондоне: «Неожиданный ход»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Добровинский раскрыл планы Алсу на суд за имущество Яна Абрамова в Лондоне

Добровинсий и Алсу сцепились из-за имущества Яна Абрамова в Лондоне: «Неожиданный ход»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Развод знаменитостей не обошелся без спорных вопросов. Как водится, причиной скандала стали деньги.

Представитель интересов бизнесмена Яна Абрамова в бракоразводном процессе с певицей Алсу - Александр Добровинский подтвердил слухи о конфликте между бывшими, пишет Woman.ru.

Сплетники неоднократно обсуждали в соцсетях и прессе намерение артистки воспользоваться своим гражданством Великобритании, чтобы инициировать еще одно судебное разбирательство. На этот раз за имущество в Лондоне. Развод состоялся в августе, трое общих детей остались жить с мамой по обоюдному согласию. Но за совместно нажитое бывшие решили побороться.

Мировое досудебное соглашение со стороны Абрамова заключалось в передаче экс-супруге имущества на 2,5 миллиарда рублей, но он получил отказ. Предполагается, что Алсу узнала о более высокой оценке состояния предпринимателя — десять миллиардов. Вместо 2,5 миллиарда она может заполучить все пять. Добровинский не очень рад такому развитию событий.

«Если это действительно так, для меня это неожиданный ход, поскольку все перемещается в недружественную страну, где судебные власти, безусловно, встанут на сторону подданной его величия», — написал юрист в своем Telegram-канале.

Алсу возмутило это сообщение, она назвала комментарии Добровинского ложными и непрофессиональными. И обвинила его в жажде хайпа и популярности. Звезда подчеркнула, что представитель Абрамова хочет «раздуть новый скандал и заработать на этом денег». Тот в очередном сообщении не согласился, а затем проконсультировал певицу по поводу способа передачи повестки в суд: В Великобритании надо отдавать ее лично в руки ответчику на территории страны согласно подсудности. Иначе не считается.

«Ему надо на территории Великобритании или на территории стран содружества предъявить иск, передать его в руки. До этого суд не примет иск. Помните известный суд между Березовским и Абрамовичем? Тогда Березовский и его люди следили за Абрамовичем, чтобы передать ему документ», — рассказывает адвокат.

Что касается Алсу — она сама себя подставила, выдав двойное гражданство, уверен Добровинский. Потому так и злится на него за раскрытие планов. Тем временем, об этом писал 5-tv.ru, хейтеры сводят с ума модель Анастасию Решетову, которая, по слухам, стала причиной развода Абрамовых.

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