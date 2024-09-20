Украинец также рассказал о реакции командования на жестокость.

Мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из тюрем людей нередко оскорбляли, а также избивали. Об этом РИА Новости рассказал пленный боевик ВСУ.

«Бывает, чуть-чуть били, бывало такое», — вспоминает украинец.

Боевик признался, что заключенных не уважали, общаясь с ними «паршиво». Он также добавил, что украинское командование не ценит их жизни. Мужчина предположил, что руководству просто нужно было их «списать», лишив жизни.

Стоит добавить, что ранее уже другой пленный боевик ВСУ рассказал о жестокости их командования. Так, один из них признался в расстреле троих бойцов ВС РФ в Курской области. Руководство поставила Александра Гусака перед фактом — или он, или они. В итоге мужчина выбрал убийство взятых в плен российских бойцов.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, как ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР.